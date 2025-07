Η πολύμηνη απουσία του παγκόσμιου πρωταθλητή από τις πίστες αναμένεται να φτάσει στο τέλος της, καθώς ετοιμάζεται για μεγάλη του επιστροφή.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Χόρχε Μαρτίν, οδήγησε και πάλι μοτοσικλέτα MotoGP έπειτα από μήνες απουσίας. Ο Ισπανός αναβάτης της Aprilia δοκίμασε την RS-GP25 σε ένα ιδιωτικό τεστ στην πίστα του Μισάνο την Τετάρτη, ολοκληρώνοντας 64 γύρους.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ξεκίνησε

Ο Μαρτίν έχει χάσει τα 9 από τα 10 Grand Prix της χρονιάς που έχουν πραγματοποιηθεί εξαιτίας διαδοχικών τραυματισμών. Ωστόσο, στο Μισάνο έδειξε πως είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση:

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά εδώ. Ήταν μια δύσκολη διαδρομή. Μετά από περισσότερους από τρεις μήνες, επέστρεψα σε μοτοσυκλέτα MotoGP. Είναι κρίμα που τραυματίστηκα τόσες φορές και δεν κάναμε ολόκληρη τη σεζόν, αλλά τώρα είμαστε πίσω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό», δήλωσε μετά το τεστ στο Μισάνο.

Ο Ισπανός αναβάτης έκανε 29 γύρους το πρωί και 35 το απόγευμα, ενώ επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να αγωνιστεί στο Grand Prix της Τσεχίας στο Μπρνο την επόμενη εβδομάδα.

Η Aprilia δήλωσε επίσημα ότι ο Μαρτίν θα ταξιδέψει στην Τσεχία για να συμμετάσχει στο επερχόμενο Grand Prix, αρκεί να περάσει το τελικό ιατρικό έλεγχο: «Το πλάνο είναι να επιστρέψω στο Μπρνο. Ελπίζω όλα να πάνε καλά αυτή την εβδομάδα, να μπορώ να προπονηθώ φυσιολογικά και να σας δω όλους στο Μπρνο».

First laps onboard the RS-GP25 completed! ✅



It seems @88jorgemartin is enjoying every mileage of his private test in Misano! ✌️#MotoGP pic.twitter.com/SxrOZK9tMg — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 9, 2025

Από τραυματισμούς σε… νέο ξεκίνημα

Η χρονιά δεν ξεκίνησε καλά για τον Μαρτίν. Αρχικά χτύπησε στον καρπό και το χέρι του στις δοκιμές της Μαλαισίας, ενώ λίγο αργότερα υπέστη νέα κατάγματα σε πτώση με Supermoto πριν τον αγώνα στην Ταϊλάνδη. Η μοναδική του συμμετοχή φέτος ήταν στο Κατάρ, όπου είχε ατύχημα με τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο και υπέστη κάταγμα στα πλευρά και ρήξη πνεύμονα.

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ο Μαρτίν είχε δοκιμάσει μια RSV4 Superbike στη Βαρκελώνη, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για την επιστροφή του στη MotoGP υπό τους νέους κανονισμούς για τραυματίες αναβάτες.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής δήλωσε: «Η αίσθηση σήμερα ήταν φανταστική. Ξεκινήσαμε σταδιακά και βελτιωθήκαμε συνεχώς μέσα στη μέρα. Κάναμε εξαιρετική δουλειά και είμαι πανέτοιμος για ό,τι έρχεται».

No wonder @88jorgemartin was all smiles after today's test as his long road to recovery nears its end! 🔜#MotoGP pic.twitter.com/Z4ZuBOJ0hq — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 9, 2025

Το μέλλον του Μαρτίν παραμένει αβέβαιο

Παράλληλα, ο Μαρτίν φημολογείται ότι βρίσκεται σε διαπραγματευτική διαμάχη με την Aprilia για το 2026, με το μέλλον του στην ομάδα να είναι αβέβαιο.