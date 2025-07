Η αγωνιστική δράση στο κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής επιστρέφει με το δεύτερο μισό της φετινής σεζόν να ξεκινάει στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Έναν μήνα περίπου μετά τις 24 Ώρες Λε Μαν, το WEC επιστρέφει το τριήμερο 11-13 Ιουλίου με τις 6 Ώρες του Σάο Πάολο στη Βραζιλία. Το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής περνά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και κατευθύνεται για τη Λατινική Αμερική και τη χώρα της σάμπα για τον πέμπτο από τους οκτώ αγώνες της σεζόν.

Πρόκειται για το ξεκίνημα του δεύτερου μισού της σεζόν, στο οποίο αναμένεται να δούμε να ξεκινάει το «κυνηγητό» της Ferrari».

