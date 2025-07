Ένα όχι και τόσο όμορφο σκηνικό έλαβε χώρα στα paddocks του Σίλβερστον ανάμεσα στον πρώην επικεφαλής της Red Bull Racing και τον πατέρα του παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1.

Η είδηση πως ο Κρίστιαν Χόρνερ έχασε τη θέση του ως επικεφαλής και CEO της Red Bull Racing προκάλεσε «σεισμό» στη Formula 1. O Βρετανός αποχώρησε από την αυστριακή ομάδα μετά από 20 χρόνια, τα οποία ήταν γεμάτα επιτυχίες, αλλά και δύσκολες στιγμές.

Τους τελευταίους 18 μήνες ο Χόρνερ ήταν υπό συνεχή πίεση, καθώς η αγωνιστική πτώση σε συνδυασμό με εξωαγωνιστικά σκάνδαλα είχαν θέσει υπό αμφισβήτηση τη θέση του στην RBR. Παράλληλα ήταν σε ανοιχτή κόντρα με τον Γιος Φερστάπεν, με τον Ολλανδό να ζητά διαρκώς την απομάκρυνση του Χόρνερ από τη θέση του.

BREAKING: Christian Horner is to exit Red Bull Racing with immediate effect#F1 pic.twitter.com/v50mwnBlV6