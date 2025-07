Παρά το λάθος και την έλλειψη ρυθμού, ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing ήταν απογοητευμένος με την εξέλιξη του αγώνα στο Σίλβερστον.

Ο Μαξ Φερστάπεν δεν έκρυψε την απογοήτευσή του μετά το Grand Prix Μ. Βρετανίας. Οι άστατες καιρικές συνθήκες σε συνδυασμό με την επιλογή πίσω αεροτομής χαμηλής κάθετης δύναμης αποδείχθηκαν καταστροφικές για τις ελπίδες να ανέβει στο βάθρο.

Ο Ολλανδός επέλεξε το Σάββατο να τοποθετήσει πίσω φτερό χαμηλής κάθετης δύναμης στο μονοθέσιο του, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την υπερστροφή της Παρασκευής. Η αλλαγή φάνηκε να αποδίδει, καθώς κατάφερε να πάρει την pole position μπροστά από τις δύο McLaren των Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις.

Μετά το τέλος του αγώνα στο Σίλβερστον, στον οποίο τερμάτισε 5ος, ο Φερστάπεν σε δηλώσεις του στο Viaplay εμφανίστηκε ιδιαίτερα απογουτερμένος. Ο Ολλανδός επικεντρώθηκε στη δυσκολία που είχε να κρατηθεί εντός πίστας.

«Δεν ήταν εύκολο. Από την αρχή κιόλας δεν είχαμε καθόλου ρυθμό. Είχα υπερστροφή και υποστροφή. Έπρεπε πραγματικά να κρατιέμαι από το τιμόνι για να μη χάσω τον έλεγχο. Ήμουν στην κίνηση και δεν είχα καλύτερο ρυθμό από κανέναν γύρω μου. Αυτός ήταν ο ρυθμός μου και απλώς δεν ήταν καλός. Ήταν ένας απαίσιος αγώνας. Δεν νομίζω ότι το τετ-α-κε είχε κάποια συγκεκριμένη αιτία. Απλά πάτησα το γκάζι και το μονοθέσιο μου έφυγε», ανέφερε ο οδηγός της Red Bull Racing.

