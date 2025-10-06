BMW M Festival: Οδηγήσαμε στην πίστα των Μεγάρων όλη την γκάμα της Μ

Η σκληροπυρηνική M4 CS, η πανίσχυρη M5 Touring και η ικανότατη Μ2 μας χάρισαν μία απολαυστική εμπειρία στο ελεγχόμενο περιβάλλον μίας πίστας.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο η BMW Ελλάς διοργάνωσε στο αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων το BMW M Festival, μία γιορτή που έδωσε σε 96 πελάτες την ευκαιρία να οδηγήσουν τα σπορ μοντέλα της γερμανικής μάρκας. Μία μέρα νωρίτερα, οι δημοσιογράφοι του ειδικού Τύπου φορέσαμε κράνος και πιάσαμε το τιμόνι όλων των μοντέλων που βρίσκονται στη γκάμα της BMW M. Στο ελεγχόμενο περιβάλλον μίας πίστας – όπου μπορείς να κινηθείς πραγματικά γρήγορα και να είσαι νόμιμος – και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών της BMW Ελλάς.

To πρόγραμμα περιλάμβανε drift στο βρεγμένο με την M4 Cabrio αλλά και αρκετούς γύρους στην πίστα με τις M2, M3, M4 και M5 Touring. Η... ντίβα της ημέρας ήταν πάντως η καθαρόαιμη M4 CS, ένα αυτοκίνητο σχεδιασμένο για να αποδίδει το μάξιμουμ στις πίστες.

BMW M3 Sedan – BMW M4 Coupe

Όλα τα αυτοκίνητα που οδηγήσαμε έφεραν ελαστικά της Continental, ώστε να είναι πιο εύκολη η σύγκριση της συμπεριφοράς και απόδοσης στην πίστα κάθε μοντέλου της BMW M.

H M3 και η Μ4 είναι τα μοντέλα που έθεσαν τον πήχη στην κατηγορία, αποτελώντας παράλληλα τη βάση για πιο ειδικές και σκληροπυρηνικές εκδόσεις. Εφοδιάζονται με τον 6ύλινδρο σε σειρά M TwinPower Turbo. Η ισχύς του ανέρχεται σε 480, 510 και 530 ίππους, με την πιο δυνατή παραλλαγή να αφορά την έκδοση Competition με τετρακίνηση M xDrive.

Στην Ελλάδα οι τιμές της Μ3 αρχίζουν από τα 128.300 ευρώ, με την Μ3 Competition να κοστίζει 136.800 ευρώ και την M3 Competition xDrive 145.130 ευρώ. Οι αντίστοιχες τιμές για τις Μ4 είναι 131.050, 139.550 και 146.250 ευρώ.

BMW M4 CS

Η CS τοποθετείται πάνω από την Μ4 Competition, εστιάζοντας ακόμα περισσότερο στην οδηγική απόλαυση και τη συμπεριφορά στην πίστα. Η καθαρόαιμη Μ4 CS ξεχωρίζει τόσο αισθητικά όσο και ουσιαστικά, με χαμηλότερο βάρος, πιο σπορ στήσιμο και επιπλέον ισχύ.

Ο 3λιτρος κινητήρας αποδίδει 550 ίππους και συνδυάζεται με ειδική ρύθμιση του πλαισίου και μειωμένο βάρος, καθώς ένας μεγάλος αριθμός εξαρτημάτων κατασκευάζεται από πλαστικό ενισχυμένο με ανθρακονήματα (CFRP). Η μέγιστη ροπή των 650 Nm είναι διαθέσιμη από τις 2.750 σ.α.λ. έως και τις 5.950 σ.α.λ.

Η ροπή του κινητήρα μεταφέρεται και στους τέσσερις τροχούς της BMW M4 CS μέσω του οκτατάχυτου κιβωτίου M Steptronic με Drivelogic. Ο οδηγός μπορεί να αλλάζει σχέσεις είτε με τον επιλογέα στην κεντρική κονσόλα ή από τα ανθρακονημάτινα paddles στο τιμόνι. Το μπουτόν Drivelogic που είναι ενσωματωμένο στον επιλογέα επιτρέπει στον οδηγό να μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά αλλαγής των σχέσεων του κιβωτίου σύμφωνα με τις επιθυμίες του, με τρεις διαθέσιμες ρυθμίσεις: η πρώτη εστιάζει στην άνεση, η δεύτερη είναι προσανατολισμένη στις σπορ επιδόσεις, ενώ η τρίτη είναι βελτιστοποιημένη ειδικά για χρήση του οχήματος στην πίστα.

Από τον πρώτο γύρο η Μ4 CS κάνει ξεκάθαρες τις προθέσεις αλλά και τις δυνατότητές της. Κρατάει μοναδικά, επιταχύνει αστραπιαία (για το 0-100 χρειάζεται 3,4 δευτερόλεπτα) και φρενάρει ακούραστα πριν τις στροφές χάρη στα κεραμικά φρένα.

Για... επιδόρπιο, τα δύο κουμπάκια Μ1 και Μ2 στο τιμόνι της CS (όπως στις υπόλοιπες BMW M) μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων, με βάση δύο προγραμματισμένα προγράμματα. Ο οδηγός μπορεί να αλλάξει τις παραμέτρους με βάση τις προτιμήσεις του, μέσω της οθόνης αφής, αφού προηγουμένως πατήσει το κουμπί Setup στη κεντρική κονσόλα.

Όλα τα παραπάνω έχουν το... ανάλογο κόστος. Η M4 CS πωλείται προς 219.000 ευρώ, με τη διαφορά από την Μ4 Competition xDrive να ξεπερνά τις 70.000 ευρώ.

BMW M5 Touring

Μην σας ξεγελούν τα 5 μέτρα μήκους και οι 2,5 τόνοι βάρους αυτού του station wagon. H M5 Touring είναι ένα πανίσχυρο αυτοκίνητο που του αρέσει να διανύει τις αποστάσεις με εξωφρενικές ταχύτητες. Κυρίως όμως δεν φοβάται να μπει στην πίστα.

Ήταν το τελευταίο αυτοκίνητο στο κομβόι τεσσάρων BMW M και ακόμα και αν έμενε λίγο πίσω στις στροφές, στην επόμενη ευθεία κάλυπτε χωρίς κόπο την απόσταση. Το υβριδικό σύστημα Μ Hybrid αποτελείται από τον V8 M TwinPower Turbo 4,4 λίτρων και έναν ηλεκτροκινητήρα (σχεδόν 200 ίππων) που είναι ενσωματωμένος στο οκτατάχυτο κιβώτιο M Steptronic. Η συνδυαστική ισχύς φθάνει τους 727 ίππους και η ροπή την... αστρονομική τιμή των 1.000 Nm.

Η μετάδοση μέσω του οκτατάχυτου κιβωτίου ταχυτήτων M Steptronic, το σύστημα τετρακίνησης M xDrive, το ενεργό διαφορικό M και η ειδική τεχνολογία πλαισίου M είναι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της BMW M5 Touring, η οποία επιταχύνει από τα 0 στα 100 χλμ/ώρα σε 3,6 δευτερόλεπτα! Είναι δηλαδή ελάχιστα πιο αργή από την M4 CS. H M5 Touring ξεπερνά τα 300 χλμ/ώρα, ταχύτητα που βέβαια δεν είναι εφικτή στις ευθείες της πίστας των Μεγάρων.

Πέρα από τη στάνταρ ρύθμιση 4WD, οι οδηγοί μπορούν μέσω του μενού M Setup να επιλέξουν τη λειτουργία 4WD Sport, στην οποία το σύστημα M xDrive στέλνει περισσότερη ισχύ στους πίσω τροχούς. Επίσης, με την επιλογή της λειτουργίας 2WD με απενεργοποιημένο το σύστημα DSC (Dynamic Stability Control), η Μ5 Touring μετατρέπεται σε πισωκίνητο μοντέλο.

Η τιμή της Μ5 Touring στην Ελλάδα ορίζεται σε 154.800 ευρώ (152.300 ευρώ για την Μ5 Sedan).

BMW M2

H νέα Μ2 αποτέλεσε την ευχάριστη έκπληξη. Μπορεί να μην είναι τόσο ισχυρή όσο η Μ4 (πόσο μάλλον η Μ5) ή τόσο καθαρόαιμη όσο η M4 CS, όμως άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στην πίστα των Μεγάρων. Τα περιθώρια πρόσφυσης με τα ελαστικά Continental ήταν εξαιρετικά υψηλά και το μικρό σπορ coupe απέδειξε το «φιλικό» του χαρακτήρα.

Ο 3λιτρος κινητήρας της διαφέρει από εκείνον που χρησιμοποιούν οι BMW M3/BMW M4 σε μερικές μόνο λεπτομέρειες. Η μέγιστη ισχύς ανέρχεται σε 480 ίππους, με την κίνηση να περνά στους πίσω τροχούς. Η μέγιστη ροπή φθάνει τα 600 Nm και είναι διαθέσιμη σε μεγάλο εύρος στροφών, μεταξύ των 2.650 και των 6.130 σ.α.λ. Η νέα BMW M2 σημειώνει χρόνο 4,0 δλ. για το 0-100 με το στάνταρ αυτόματο κιβώτιο.

Όσο για το κόστος αγοράς της M2, είναι στα 95.000 ευρώ.

Οι εκπαιδευτές της BMW Ελλάς, με επικεφαλής τον Θωμά Παπαπάσχο



