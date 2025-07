Ανεβαίνοντας στο βάθρο του Grand Prix Μ. Βρετανίας, ο Νίκο Χούλκενμπεργκ «εγκατέλειψε» την αρνητική αυτή λίστα της Formula 1.

Χρειάστηκε 239 αγώνες στη Formula 1 για να γευτεί τη σαμπάνια ο Νίκο Χούλκενμπεργκ. Ο 37χρονος Γερμανός οδηγός της Sauber ανέβηκε επιτέλους στο βάθρο, οδηγώντας εξαιρετικά αλλά ταυτόχρονα εκμεταλλευόμενος τα όσα συνέβησαν στο Grand Prix Μ. Βρετανίας.

Ο Χούλκενμπεργκ έβγαλε επιτέλους το όνομά του από την κορυφή μίας αρνητικής στατιστικής λίστας της F1: τους οδηγούς με τους περισσότερους αγώνες χωρίς παρουσία σε βάθρο.

P3 - YEESSSSS!!! 🤩



NICO HULKENBERG SCORES HIS FIRST F1 PODIUM IN HIS 239TH RACE 👏👏👏#F1 #BritishGP pic.twitter.com/rKHNIdIfZL