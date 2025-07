Η πολύ δυνατή βροχή που έπεσε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Formula 3 οδήγησε σε οριστική διακοπή του.

Λίγες ώρες πριν από την εκκίνηση του Grand Prix M. Βρετανίας της Formula 1, οι ουρανοί άνοιξαν πάνω από την πίστα του Σϊλβερστον και η βροχή που προβλεπόταν για την Κυριακή έκανε την εμφάνισή της. Την έκανε μάλιστα με εμφατικό τρόπο, πλημμυρίζοντας την πίστα μέσα σε λίγα λεπτά.

Εκείνη την ώρα ο αγώνας της Formula 3 βρισκόταν σε εξέλιξη, με το μισό γκριντ να έχει ξεκινήσει με σλικ ελαστικά. Το νερό που έπεσε όμως ήταν τόσο πολύ, που πρώτα προκάλεσε την εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας αλλά λίγο αργότερα η οριστική διακοπή ήταν αναπόφευκτη. Παρότι η ένταση τη βροχής μειώθηκε, το νερό πάνω στην επιφάνεια της πίστας ήταν υπερβολικά πολύ και ο αγώνας δεν μπορούσε να συνεχιστεί με ασφάλεια. Για την ιστορία, νικητής του αγώνα ήταν ο Ισπανός Μάρι Μπόγια της Campos Racing.

RACE WILL NOT BE RESUMED ❌



Mari Boya is a Feature Race winner!! 🥇#F3 #BritishGP pic.twitter.com/My848Okn1w