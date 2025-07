Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής εξέφρασε την άποψή του σχετικά με τις φήμες που συνδέουν τον Μαξ Φερστάπεν με τη Mercedes-AMG.

Η φημολογία γύρω από το μέλλον του Μαξ Φερστάπεν στη Formula 1 συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και στο περιθώριο του GP Μ. Βρετανίας. Ο Ολλανδός τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τα ερωτήματα για το μέλλον του να είναι πολλά.

Ο 27χρονος επανέλαβε πως δεν υπάρχει καμία αλλαγή αναφορικά με τη δέσμευσή του στη Red Bull Racing, παρά τα σενάρια που θέλουν τη Mercedes να έχει κάνει νέα προσέγγιση. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky Italia νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Φερστάπεν είχε ήδη συμφωνήσει να μετακινηθεί στη γερμανική ομάδα από το 2026. Την ίδια ημέρα μάλιστα, το Sky Sports News ανέφερε πως ο Ολλανδός δεν θέλει να φύγει από τη Red Bull Racing.

Silverstone is turning up the heat this year ☀️#F1 || #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/OqalpBKJRy