O Λιούις Χάμιλτον της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο εντυπωσιακό Σίλβερστον.

Το Grand Prix Μ. Βρετανίας, ο 12ος αγώνας της Formula 1 στο 2025, ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο, ο οποίος ήταν ιδανικός για τους Βρετανούς στις εξέδρες. O καιρός έκανε το χατίρι σε ομάδες και οδηγούς, οι οποίοι είχαν μία ώρα να εξερευνήσουν την πίστα και να συλλέξουν πολύτιμα δεδομένα.

Κατά τη διάρκεια του 60λεπτου, είδαμε οδηγούς να κάνουν λάθη, δίχως όμως κάποιος να προκαλέσει την εμφάνιση της κόκκινης σημαίας. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους οδηγούς να κάνουν δοκιμές με τη

Another chapter in this mighty track's history is about to begin 🤩#F1 #BritishGP pic.twitter.com/SUr9qNARDX — Formula 1 (@F1) July 4, 2025

Ο Χάμιλτον σε φόρμα

Ταχύτερος οδηγός στο FP1 του GP Μ. Βρετανίας ήταν ο Λιούις Χάμιλτον της Scuderia Ferrari, κάνοντας το τέλειο ξεκίνημα στο αγωνιστικό τριήμερο. O Βρετανός πολυπρωταθλητής στη δεύτερη περοσπάθειά του με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:26,892 και πήρε την 1η θέση.

Δεύτερος ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing, o οποίος ήταν μόλις 23 χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά από τον οδηγό της Ferrari, δείχνοντας θετικά δείγματα ταχύτητας. Τρίτος ήταν ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Όσκαρ Πιάστρι, με τον Αυστραλό να είναι 0,150δλ μακριά από την κορυφή.

🟢 FP1 GREEN LIGHT 🟢



Lewis Hamilton heads out on track and the 2025 British Grand Prix weekend is GO!! #F1 #BritishGP pic.twitter.com/8V65iE7lat July 4, 2025

Προβλήματα για Φερστάπεν και Red Bull

Στην 4η θέση ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος δεν έκανε το γύρο που θα ήθελε, όμως ήταν μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. H ομάδα που εντυπωσίασε στο FP1 ήταν η Racing Bulls, με τον Ίσακ Χατζάρ να είναι στην 6η θέση, ενώ ο Λίαμ Λόσον ήταν 8ος. Ανάμεσά τους ήταν ο Άλεξ Άλμπον της Williams.

Κακή πρώτη περίοδο δοκιμών είχε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός είχε έντονα παράπονα υποστροφής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και η απογοήτευσή του μεταφράστηκε σε μία 10η θέση στην κατάταξη. Η διαφορά του από την κορυφή ήταν στο μισό δευτερόλεπτο.

Another BIG moment at Copse 😰



Gabriel Bortoleto spins through 720° before heading off on his way #F1 #BritishGP pic.twitter.com/9J8Jj0q1Ek July 4, 2025

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 18:00 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Σίλβερστον. Στη μονόωρη διαδικασία ομάδες και οδηγοί θα έχουν μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους για τη συνέχεια του τριημέρου.

Αποτελέσματα FP1 GP Μ. Βρετανίας

Φωτογραφίες: ScuderiaFerrari/X