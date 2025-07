Ο Ισπανός αναβάτης πέρασε την πόρτα του χειρουργείου λίγες ώρες μετά τον αγώνα στην Ολλανδία, από τον οποίο εγκατέλειψε.

Ο Άλεξ Μάρκεθ ήταν ο άτυχος αναβάτης του Grand Prix Ολλανδίας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα MotoGP. Ο Ισπανός υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι, μετά από σύγκρουση με τον Πέδρο Ακόστα στην πίστα του Άσεν. Το εμπρός φρένο πατήθηκε καταλάθος ενώ οι δύο αναβάτες έδιναν σκληρή μάχη στην έξοδο της στροφής 4.

Την Κυριακή το απόγευμα, μεταφέρθηκε αμέσως στη Μαδρίτη όπου και χειρουργήθηκε επιτυχώς για το υποκεφαλικό κάταγμα στο δεύτερο μετακάρπιο . Η επέμβαση ολοκληρώθηκε κανονικά, χωρίς επιπλοκές, και την Τρίτη ο ίδιος ο Alex τόνισε σε ανάρτησή του:

«Υπέροχα νέα από την πρώτη μου εξέταση μετά το χειρουργείο. Η αποκατάσταση ξεκινά τώρα».

Σε ανακοίνωσή της, η Gresini Racing ανέφερε: «Η χειρουργική επέμβαση για το υποκεφαλικό κάταγμα του δεύτερου μετακαρπίου του αριστερού χεριού του Άλεξ ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Περαιτέρω ενημερώσεις για την αποκατάσταση του Άλεξθα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες».

Η επιστροφή του στη δράση εξαρτάται από την ταχύτητα της αποκατάστασης και την επόμενη επίσημη ιατρική αξιολόγηση. Η Gresini υπογραμμίζει ότι το μέλλον του εξαρτάται από μια νέα ιατρική γνωμάτευση πριν τον αγώνα της Γερμανίας (11–13 Ιουλίου).

Ο Άλεξ Μάρκεθ βρίσκεται στη 2η θέση στο πρωτάθλημα αναβατών του MotoGP, όντας 68 βαθμούς πίσω από τον αδερφό του, Μαρκ.

