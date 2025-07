Πίστη στον Ολλανδό παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1 έχουν οι «ταύροι», με τις φήμες περί πιθανής αποχώρησής του να συνεχίζουν να κυκλοφορούν.

H φετινή αγωνιστική σεζόν της Formula 1 δεν εξελίσσεται με τον καλύτερο τρόπο για τη Red Bull Racing. H αυστριακή ομάδα έχει μόλις 2 νίκες σε 11 αγώνες, ενώ στο πρωτάθλημα κατασκευαστών βρίσκεται στην 4η θέση.

Ο Μαξ Φερστάπεν είναι στην 3η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών, 61 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Όσκαρ Πιάστρι. Με τη σεζόν του Ολλανδού να μην κυλά ιδανικά, οι φήμες περί μεταγραφής του στη Mercedes-AMG F1 έχουν πάρει «φωτιά» τις τελευταίες ημέρες.

Ερωτώμενος σχετικά με τις φήμες περί «φλερτ» μεταξύ της γερμανικής ομάδας και του παγκόσμιου πρωταθλητή, ο αγωνιστικός σύμβουλος της Red Bull, Χέλμουτ Μάρκο δήλωσε:

«Υποθέτω ότι κάποιοι θα χρησιμοποιήσουν κάτι τέτοιο για να δημιουργήσουν φήμες. Αλλά ξαναλέω: ο Μαξ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Όπως όλοι οι κορυφαίοι οδηγοί, υπάρχουν ρήτρες εξόδου βάσει απόδοσης, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην τηρηθεί το συμβόλαιο», ανέφερε ο Αυστριακός.

