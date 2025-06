Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει αυτό το τριήμερο με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να κατευθύνεται στο Σπίλμπεργκ της Αυστρίας.

Έπειτα από διακοπή μίας εβδομάδας η Formula 1 επιστρέφει το τριήμερο 27-29 Ιουνίου με το Grand Prix Αυστρίας. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ ταξιδεύει στο Σπίλμπερκ της Στυρίας για τον ενδέκατο αγώνα της σεζόν.

Στο αγωνιστικό τριήμερο στο Red Bull Ring δεν περιλαμβάνει Αγώνα Σπριντ για πρώτη φορά από τη θέσπισή τους.

Ο αγώνας στο Σπίπλμπεργκ πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά στην παλιά χάραξη με το όνομα Οστεράιχρινγκ το 1969. Το 1995 η διαδρομή ανανεώθηκε στη σημερινή της μορφή και έμεινε στο πρόγραμμα μέχρι το 2003. Ο εκμοντερνισμός της πίστας σήμανε την επιστροφή του Grand Prix Αυστρίας το 2014. Η διαδρομή έχει μήκος 4.318 μέτρα, αποτελείται από 10 στροφές.

Την Κυριακή στον αγώνα οι οδηγοί θα διανύσουν 71 γύρους. Τις περισσότερες νίκες έχει ο Μαξ Φερστάπεν με 4 στο σύνολο. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Κάρλος Σάινθ από το 2020 με το 1:05,619.

