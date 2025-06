Μετά από τόσα χρόνια, θα έπρεπε να έχουν μάθει περισσότερα ονόματα ειδικών διαδρομών του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις.

Εκκίνηση αύριο Πέμπτη στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, με την τελετή μπροστά στο Παναθηναϊκό Στάδιο και την υπερειδική διαδρομή στο Ζάππειο Μέγαρο. Μέχρι και την Κυριακή 29 Ιουνίου, τα πληρώματα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τη ζέστη και τα σκληρά χώματα σε 17 ειδικές διαδρομές.

Ποια είναι όμως τα ονόματά τους; Οι οδηγοί και συνοδηγοί της εργοστασιακής ομάδας της Hyundai Motorsport κλήθηκαν να αναγνωρίσουν και να προφέρουν σωστά τις ειδικές διαδρομές. «Ευκολάκι» ο Ταρζάν, όμως πώς προέκυψε η ειδική «Τζατζίκι»;

