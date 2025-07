Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής λατρεύει τη ζωή στην Ιταλία και δεν το κρύβει.

Ο Λιούις Χάμιλτον άφησε τη Mercedes-AMG F1 για λογαριασμό της Scuderia Ferrari μέσα στον χειμώνα, σε μία μεταγραφή που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως η μεγαλύτερη στην ιστορία της Formula 1. Η συνεργασία Χάμιλτον-Mercedes ήταν η πιο επιτυχημένη μεταξύ οδηγού-ομάδας όλων των εποχών στο σπορ, με έξι τίτλους οδηγών και οκτώ κατασκευαστών σε 12 χρόνια.

Πλέον ο Χάμιλτον ξεκίνησε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, όμως μέχρι τώρα δεν εξελίσσεται όπως θα το περίμενε.

When you hear its race week 👍 pic.twitter.com/h9L5n7IYwK