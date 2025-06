Η γερμανική ομάδα θέλει να ξεκινήσει ένα νικηφόρο σερί στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 και γι’ αυτό θέλει να κάνει «επίθεση» με αναβαθμίσεις.

Η Mercedes επέστρεψε δυναμικά στο προσκήνιο της Formula 1. Μετά από ένα δύσκολο triple header με εγκαταλείψεις και κακά αποτελέσματα, η ομάδα του Μπράκλεϊ κατάφερε να πάρει τη νίκη στον Καναδά με τον Τζορτζ Ράσελ. Μάλιστα, το αποτέλεσμα ήταν ακόμη πιο σημαντικό, μιας και ο Κίμι Αντονέλι ανέβηκε επίσης στο βάθρο.

Η γερμανική ομάδα θέλει να συνεχίσει το σερί καλό αποτελεσμάτων και ετοιμάζει αναβαθμίσεις με στόχο να διατηρήσει την ανοδική της πορεία.

Almost forgot that this was the whole point 💫 pic.twitter.com/OCEnvT2DiN