Η ανάδειξη της προόδου της βρετανικής ομάδας για να δώσει μία διαφορετική οπτική για την εικόνα της Scuderia μάλλον γυρίζει μπούμερανγκ για τον Μονεγάσκο.

Δεν είναι κρυφό πως ο Σαρλ Λεκλέρ είναι δυσαρεστημένος για την πορεία της Ferrari στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1. Παρά την απογοήτευσή του, υποστηρίζει ότι η αλματώδης άνοδος της McLaren Racing έχει επηρεάσει την εικόνα της Scuderia στα μάτια του κοινού.

Αν και η Ferrari ξεκίνησε τη χρονιά με στόχο να διεκδικήσει νίκες και πρωταθλήματα, η πραγματικότητα της σεζόν έχει αποδειχθεί διαφορετική. H SF-25 δεν έχει αποδώσει όπως αναμενόταν, με τη Scuderia να παραμένει χωρίς νίκη μετά από 10 αγώνες και να βρίσκεται πολύ πίσω στη βαθμολογία κατασκευαστών.

