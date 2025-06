Το gMotion σε στέλνει στην πρεμιέρα της ταινίας «F1»

Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό του gMotion by Gazzetta και της Tanweer για να κερδίσετε μία από τις 30 διπλές προσκλήσεις για την ταινία που περιμένουν όλοι οι φίλοι της Formula 1.

H F1: The Movie, με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ και παραγωγό τον Λιούις Χάμιλτον αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους την Πέμπτη 26 Ιουνίου. Μία ημέρα νωρίτερα στις 25 Ιουνίου, είναι προγραμματισμένη η Avant Premiere της πολυαναμενόμενης ταινίας που αναμένουν οι φίλοι της Formula 1 με αγωνία.

Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα IMAX, κάτι το οποίο αναμένεται να προσφέρει μία αξέχαστη εμπειρία. Τη μοναδική αυτή στιγμή μπορείτε να τη ζήσετε από κοντά μπαίνοντας στο διαγωνισμό του gMotion by Gazzetta και της Tanweer για 30 προσκλήσεις.

Πώς θα πάρετε μέρος στο διαγωνισμό

Θέλεις να γίνεις ένας από τους 30 τυχερούς, που θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για την Avant Premiere της πολυαναμενόμενης ταινίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Ιουνίου (20:00) στα VILLAGE CINEMAS στο THE MALL ATHENS;

Πάρε μέρος στον διαγωνισμό ακολουθώντας 4 απλά βήματα:

Like στο post του gazzetta στο Facebook

Like στη σελίδα του GMotion στο Facebook

Like στη σελίδα της Tanweer

Mention τον φίλο/η που θέλεις να πάρεις μαζί σου!

Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 24/06 στις 12.00 και η κλήρωση θα γίνει την ίδια μέρα. Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει με σχόλιο κάτω από τη δημοσίευση και οι νικητές θα ενημερωθούν για την παραλαβή των προσκλήσεων με προσωπικό μήνυμα.

Πάρτε μία γεύση από τη συναρπαστική δράση της πολυαναμενόμενης ταινίας στο παρακάτω βίντεο.