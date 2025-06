Η Tesla εντείνει τις δοκιμές του συστήματος Full Self-Driving (Supervised) στους απαιτητικούς δρόμους του Βερολίνου.

Η Tesla συνεχίζει τις δοκιμές της πλήρως αυτόνομης οδήγησης -Full Self-Driving (Supervised)- στην Ευρώπη. Μετά την παρουσίαση των δυνατοτήτων του συστήματος σε σενάρια πραγματικών οδικών συνθηκών στο Άμστερνταμ, το Παρίσι και τη Ρώμη, η Tesla δημοσίευσε ένα νέο βίντεο από τους δρόμους του Βερολίνου, της πρωτεύουσας της Γερμανίας.

FSD Supervised in Berlin



... on its way to forage for artisanal aioli at Streetfood Thursday



Pending regulatory approval pic.twitter.com/FOQU4FRMVb