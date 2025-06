Ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari θεωρεί πως μόνο με έναν τρόπο θα μπορέσει η ομάδα του Μαρανέλο να κατακτήσει πρωτάθλημα στη Formula 1.

Η φετινή σεζόν της Formula 1 μπορεί να έχει ακόμη δρόμο μπροστά της, όμως ο Σαρλ Λεκλέρ δείχνει να μην τρέφει αυταπάτες για την πορεία της Ferrari στο πρωτάθλημα. Μετά από μια ακόμα απαιτητική εμφάνιση στο Grand Prix Καναδά, ο οδηγός από το Μονακό δήλωσε ανοιχτά ότι για να έχει η Scuderia οποιαδήποτε τύχη στη μάχη του τίτλου, θα πρέπει να κυριαρχήσει σε όλους τους υπόλοιπους αγώνες.

Ο ίδιος έχει παρουσιάσει εξαιρετική ατομική απόδοση μέσα σε ένα μονοθέσιο που δεν ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις, παρουσιάζοντας μεγάλες μεταπτώσεις στη συμπεριφορά του. Παρά την προσωπική του σταθερότητα, μετράει μόλις τρία βάθρα σε όλη τη σεζόν, ενώ η Ferrari βρίσκεται πλέον τρίτη στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, πίσω από τις McLaren και Mercedes.

O Λεκλέρ μίλησε για την κατάσταση που επικρατεί στη Ferrari, δίνοντας έμφαση στο ηθικό της ομάδας και αφήνοντας αιχμές για τις φήμες περί αλλαγής διοικητικών προσώπων.

«Το κίνητρο υπάρχει. Φυσικά ο αγώνας του Καναδά ήταν ένας εκνευριστικός. Ήμασταν ελαφρώς σε μειονεκτική θέση, περισσότερο λόγω της θέσης εκκίνησης παρά της ταχύτητας, γιατί νομίζω πως ο ρυθμός δεν ήταν άσχημος», ανέφερε ο Λεκλέρ.

Επιπλέον πρόσθεσε: «Απογοητεύτηκα που δεν κατάφερα να τα φέρω όλα εις πέρας. Αλλά ό,τι υπάρχει γύρω μου δεν με επηρεάζει ιδιαίτερα. Η ομάδα γνωρίζει πού στέκομαι και τι θέλω να πετύχω – και αυτό είναι που έχει σημασία για μένα. Όταν κυκλοφορούν φήμες, μπορεί να προκαλέσουν άσχημες καταστάσεις. Αλλά δεν νομίζω ότι μας έχουν επηρεάσει».

