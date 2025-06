Tα καλύτερα λόγια είπε ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 για το νέο αστέρι της Mercedes που πήρε το πρώτο του βάθρο στον Καναδά.

Τον θαυμασμό του για την αγωνιστική πρόοδο του Κίμι Αντονέλι εξέφρασε δημόσια ο Μαξ Φερστάπεν, μετά το πρώτο βάθρο της καριέρας του Ιταλού στον Καναδά. Ο 18χρονος οδηγός της Mercedes τερμάτισε στην 3η θέση στο Grand Prix του Μοντρεάλ, πίσω από τον Ολλανδό και τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ.

Έτσι, άφησε πίσω του μια δύσκολη τριάδα αγώνων χωρίς βαθμούς στην Ευρώπη και ανεβαίνοντας στην 7η θέση του Πρωταθλήματος Οδηγών της Formula 1.

Η εμφάνισή του Ιταλού δεν πέρασε απαρατήρητη από τον παγκόσμιο πρωταθλητή, ο οποίος δεν έκρυψε την εκτίμησή του.

«Για μένα δεν είναι έκπληξη η εμφανίσεις του Αντονέλι», δήλωσε ο Φερστάπεν για τον οδηγό της Mercedes και συνέχισε λέγοντας: «Γνώριζα τον Κίμι από τα καρτ, ήδη τότε οι άνθρωποι έλεγαν πολύ καλά πράγματα για εκείνον. Οπότε τον παρακολουθούσα. Είναι φυσικά γρήγορος και αυτό που μου αρέσει είναι η ψυχραιμία του και η προσγειωμένη προσέγγισή του. Είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικά. Δεν αμφέβαλλα ποτέ πως θα έρθει το πρώτο του βάθρο φέτος».

Ο Φερστάπεν αναφέρθηκε και σε προηγούμενες ατυχίες του νεαρού οδηγού, υπενθυμίζοντας και δική του εμπλοκή:

«Είχε μερικούς άτυχους αγώνες, ένας από αυτούς στο Σπριντ του Μαϊάμι ήταν και δικό μου λάθος στο pit-stop. Ήταν όμως θέμα χρόνου. Είμαι πολύ χαρούμενος που το πέτυχε. Τέτοια αποτελέσματα σου δίνουν αυτοπεποίθηση και ώθηση. Και τα πράγματα μόνο θα βελτιώνονται από εδώ και πέρα. Είναι η rookie του σεζόν του – θα του έρθουν πολλές νέες προκλήσεις. Μαθαίνεις από τις αδύναμες εμφανίσεις και τις καλές».

Κατέληξε, προβλέποντας σταθερή άνοδο: «Τα επόμενα χρόνια, σίγουρα θα δούμε πολλά περισσότερα από τον Κίμι».

LAP 12/70



Antonelli on the inside of Verstappen into the final chicane... but the Red Bull heads for the pits! 📦#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/i5JnZMzgUS