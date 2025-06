Η βρετανική ομάδα θέλει να κάνει την έκπληξη της χρονιάς και να «κλέψει» από τη Mercedes-AMF F1 τον νέο της ηγέτη.

Ο Τζορτζ Ράσελ φέρεται να βρίσκεται στο ραντάρ της Aston Martin για να ηγηθεί της προσπάθειας αναγέννησης της βρετανικής ομάδας ενόψει του 2026. Πρόκειται για ένα έτος-ορόσημο λόγω της ριζικής αλλαγής στους τεχνικούς κανονισμούς της Formula 1.

Σύμφωνα με πληροφορίες του motorsport.com, o 27χρονος οδηγός της Mercedes εξετάζεται ως βασικός υποψήφιος για την επόμενη φάση του project της βρετανικής ομάδας, την οποία θα ηγείται ο θρυλικός σχεδιαστής Άντριαν Νιούι.

First win and double podium of the year ✨ Feels good! pic.twitter.com/lVuNEOICpH