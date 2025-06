Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη του Μοντρεάλ; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Ο δέκατος αγώνας της Formula 1 για το 2025 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix Καναδά, το οποίο αναμένεται συναρπαστικό και απρόβλεπτο. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα των 70 γύρων που ακολουθεί.

Ο σημερινός αγώνας είναι ο πρώτος από τους δύο που θα διεξαχθούν τον Ιούνιο.

George. Max.



George. Max.

Your front row for the #CanadianGP!