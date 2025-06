Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Μοντρεάλ για το δέκατο Grand Prix της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Καναδά. Ο δέκατος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν το Σάββατο μας έδωσαν μία συναρπαστική κατάταξη.

Η σημερινή μάχη στο Circuit Gilles Villeneuve, θα έχει διάρκεια 70 γύρους.

A brilliant lap... and the team radio wasn't bad either! 😄 A sensational sixth career pole for George Russell 🤩 #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/yo5V7JdbK6

Από θέση ισχύος θα εκκινήσει ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG F1. O Βρετανός έκανε μία εντυπωσιακή επίδοση στις κατατακτήριες δοκιμές και πήρε την πρώτη του φετινή pole position. Το έργο του στην εκκίνηση δεν θα είναι εύκολο μιας και δίπλα του θα βρίσκεται ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, ο οποίος θέλει να επιστρέψει στις νίκες.

Τρίτος στον αγώνα θα ξεκινήσει ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing, με τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας να θέλει ένα καλό αποτέλεσμα. Δίπλα του θα βρίσκεται ο νεαρός Κίμι Αντονέλι, ο οποίος ψάχνει το πρώτο του βάθρο στη Formula 1.

«Εκρηκτική» προβλέπεται να είναι η τρίτη σειρά της εκκίνησης, με τους Λιούις Χάμιλτον με Ferrari και Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin να θέλουν έναν ικανοποιητικό αγώνα. Μόλις 7ος θα ξεκινήσει τον αγώνα ο Λάντο Νόρις, ο οποίος έκανε μία πολύ κακή εμφάνιση στις κατατακτήριες δοκιμές. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος έκανε επίσης λάθη στις κατατακτήριες δοκιμές.

Από την 9η θέση θα εκκινήσει ο Άλεξ Άλμπον της Williams, ενώ την πρώτη 10άδα συμπληρώνει ο Φράνκο Κολαπίντο της Alpine.

Ο Ίσακ Χατζάρ δέχθηκε ποινή 3 θέσεων για παρεμπόδιση του Κάρλος Σάινθ στις κατατακτήριες δοκιμές και θα ξεκινήσει από τη 12η θέση τον αγώνα. Ο Γιούκι Τσουνόντα δέχθηκε ποινή 10 θέσεων για παραβίαση κανονισμού κόκκινης σημαίας στο FP3 και θα εκκινήσει για τρίτη φορά στο 2025 από την τελευταία θέση.

Here’s your provisional starting grid for the Canadian Grand Prix.



Car 22 (Tsunoda) - 10 place grid penalty - Overtaking under red flag conditions

Car 6 (Hadjar) - 3 place grid penalty - Impeding another driver

#FIA #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/WypOVaorv3