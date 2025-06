O Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG F1 ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο απαιτητικό σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ.

Η δράση στο Grand Prix Καναδά, το δέκατο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 στο 2025 συνεχίστηκε με το FP2. Ομάδες και οδηγοί είχαν μόλις 60 λεπτά στη διάθεσή τους ώστε να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους και να κάνουν προσομοιώσεις κατατακτηρίων και αγώνα.

Πριν καλά-καλά ξεκινήσει το FP2, ολοκληρώθηκε η μέρα του Λανς Στρολ. Ο Καναδός ακούμπησε ελάχιστα στον τοίχο στην έξοδο της στροφής 7, όμως η ανάρτηση της AMR25 διαλύθηκε, όμως δεν βγήκε η κόκκινη σημαία

Ταχύτερος οδηγός στο FP2 ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG F1. O Βρετανός έκανε την ταχύτερη επίδοσή του με τη μεσαία γόμα ελαστικών και σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:12,123. Η επίδοσή του προκαλεί ερωτηματικά σχετικά με το ποια γόμα είναι η καταλληλότερη για τις κατατακτήριες δοκιμές.

Στη 2η θέση της κατάταξης ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren. Τόσο ο Βρετανός όσο και ο Όσκαρ Πιάστρι δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα με το μονοθέσιό τους να είναι ιδιαίτερα δύστροπο. Ο Νόρις ήταν λιγότερο από μισό δέκατο μακριά από τον Ράσελ. Στην 3η θέση βρέθηκε ο Κίμι Αντονέλι με τη δεύτερη W16, ενώ 4ος ήταν ο Άλεξ Άλμπον της Williams με ταχύτερη επίδοση να είναι με τη μεσαία γόμα ελαστικών.

