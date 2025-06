Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο σιρκουί πόλης του Μοντρεάλ.

Το Grand Prix Καναδά, ο δέκατος σταθμός της Formula 1 στο 2025, ξεκίνησε με το FP1. Ομάδες και οδηγοί είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους για να γνωρίσουν την πίστα και να κάνουν αξιολόγηση του στησίματος των μονοθεσίων τους.

Η πρόσφυση της πίστας ήταν πολύ κακή, με πολλούς οδηγούς να βγαίνουν εκτός πίστας, ενώ ορισμένοι δεν απέφυγαν τις πιρουέτες.

Ταχύτερος στο FP1 του GP Καναδά ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός οδηγός με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:13,193 και πήρε την 1η θέση κάνοντας ένα ιδανικό ξεκίνημα στο τριήμερο. Πίσω του είχε τους δύο οδηγούς της Williams με διαφορά κάτω του ενός δεκάτου του δευτερολέπτου. Ο Άλεξ Άλμπον ήταν 0,039 δλ μακριά από τον Φερστάπεν, ενώ ο Κάρλος Σάινθ ήταν 0,082 δλ. πίσω από τον οδηγό της Red Bull Racing.

Στην 4η θέση της κατάταξης ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG F1, o οποίος έκανε νωρίς τη γρήγορη προσπάθειά του με το δεύτερο σετ ελαστικών μαλακής γόμας. Ο Λιούις Χάμιλτον της Ferrari ήταν στην 5η θέση, με τον Βρετανό να επικεντρώνεται περισσότερο σε ρυθμό αγώνα απ’ ότι στον ένα γύρο. Στην 6η θέση ήταν ο Ίσακ Χατζάρ της Racing Bulls.

