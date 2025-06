Ως... Κέιτ Μακένα, η Ιρλανδή ηθοποιός προσπαθεί να πείσει τον Μπραντ Πιτ ότι η Formula 1 είναι ομαδικό σπορ.

Λιγότερο από δύο εβδομάδες έμειναν για την πρεμιέρα του blockbuster του καλοκαιριού, της ταινίας «F1», τη διανομή της οποίας κάνει στη χώρα μας η Tanweer.

Στην ταινία που σκηνοθετεί ο Τζόζεφ Κοζίνσκι (Top Gun: Maverick), ο Μπραντ Πιτ υποδύεται τον Σόνι Χέιζ. Πρόκειται για έναν πρώην οδηγό της Formula 1 που επιστρέφει στο άθλημα για να γίνει μέντορας του νεαρού και ταλαντούχου Τζόσουα Πιρς, τον οποίο υποδύεται ο Ντάμσον Ίντρις.

Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει και η Κέρι Κόντον, ως Κέιτ Μακένα, Technical Director της APX GP. Η σχέση της με τον Χέιζ περνάει από... χίλια κύματα, μέχρι να τον πείσει να παλέψει για την ομάδα και όχι τον εαυτό του.

