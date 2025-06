O Ισπανός οδηγός θύμισε σε όλους για μία ακόμη φορά πως δεν είναι απλή η διαδικασία αλλαγής ομάδας στη Formula 1.

To δύσκολο ξεκίνημα του Λιούις Χάμιλτον στη Scuderia Ferrari έχει συνδυαστεί με έντονη κριτική στο πρόσωπο του Βρετανού και της ιταλικής ομάδας. Μετά από 9 αγώνες στη φετινή σεζόν της Formula 1 ο Βρετανός έχει ως καλύτερο αποτέλεσμα σε Grand Prix την 4η θέση στην Ίμολα.

Δεν είναι όμως όλα αρνητικά για τον επτάκις πρωταθλητή, καθώς έχει κερδίσει τον Αγώνα Σπριντ της Κίνας, ενώ στο σπριντ του Μαϊάμι ανέβηκε στην 3η θέση.

Για μία ακόμη φορά ο Κάρλος Σάινθ μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί της Formula 1 όταν αλλάζουν ομάδα, τονίζοντας πως η προσαρμογή σε νέο περιβάλλον είναι πολύ πιο περίπλοκη απ’ ό,τι πίστευε το κοινό μέχρι σήμερα. Στο περιθώριο του GP Καναδά, χρησιμοποίησε τον Λιούις Χάμιλτον ως το πιο πρόσφατο και τρανταχτό παράδειγμα.

«Καταλαβαίνω απόλυτα τι περνάει, γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Είναι θέμα υπερηφάνειας; Όχι. Το καταλαβαίνεις όταν βιώνεις πόσο δύσκολη είναι η προσαρμογή σε νέα ομάδα», δήλωσε ο Ισπανός.

Pure cinema! 📽️



Sainz and Leclerc battle for position, but the pair didn't count on Hamilton's attempt to sneak through on the inside 🙌#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/3crJgVxB2c