Μία μοναδική εμπειρία προσφέρει η Apple στους φίλους της ταχύτητας, με το απτικό τρέιλερ σε κινητά iPhone.

Τα τρέιλερ έχουν ως στόχο να αυξήσουν την προσμονή μέχρι την προβολή της ταινίας. Η Apple TV πήγε την εμπειρία ένα βήμα πιο πέρα, με το απτικό τρέιλερ για την ταινία «F1».

Μέσω της εφαρμογής Apple TV+ μπορείτε να νιώσετε την ένταση και τη δράση της Formula 1 στα δάχτυλά σας. Προϋπόθεση να έχετε iOS 18.4 ή νεότερη έκδοση.

Experience the new @F1Movie trailer on iPhone in a way only Apple can deliver. https://t.co/VYeJcVagKq pic.twitter.com/ej7DWSfT6l