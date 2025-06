Ένα sneak peek από την ταινία «F1», η οποία θα αρχίσει να προβάλλεται στην Ελλάδα από την Tanweer στις 26 Ιουνίου.

To πολυαναμενόμενο blockbuster του καλοκαιριού, η ταινία «F1», υπόσχεται να μας φέρει όσο πιο κοντά γίνεται στον κόσμο του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ. Στις 26 Ιουνίου αρχίζει στους κινηματογράφους της χώρας από την Tanweer η προβολή της ταινίας «F1».

Στην ταινία που σκηνοθετεί ο Τζόζεφ Κοζίνσκι (Top Gun: Maverick), ο Μπραντ Πιτ υποδύεται τον Σόνι Χέιζ. Πρόκειται για έναν πρώην οδηγό της Formula 1 που επιστρέφει στο άθλημα για να γίνει μέντορας του νεαρού και ταλαντούχου Τζόσουα Πιρς, τον οποίο υποδύεται ο Ντάμσον Ίντρις.

Η Formula 1 μας βάζει στο κλίμα της ταινίας, με τη σκηνή όπου ο ιδιοκτήτης της APX GP, Ρούμπεν Θερβάντες (Χαβιέ Μπαρδέμ) συστήνει τον Χέιζ στα μέλη της ομάδας.

