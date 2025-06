Ο οδηγός της Aston Martin F1 θα πάρει μέρος στον αγώνα της πατρίδας του, παρά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε πριν από λίγες ημέρες.

Κανένας τραυματισμός δεν θα κρατήσει τον Λανς Στρολ εκτός αγωνιστικής δράσης στο Grand Prix Καναδά. Ο οδηγός της Aston Martin επιβεβαίωσε πως θα πάρει μέρος στον αγώνα της πατρίδας του και δεν θα μείνει στα… pits.

Ο Στρολ δεν πήρε μέρος στο Grand Prix Ισπανίας, καθώς τραυματισμός στον καρπό του, τον οδήγησε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Ο Δρ. Μιρ, γνωστός για τις χειρουργικές επεμβάσεις που κάνει στους αναβάτες του MotoGP, ανέλαβε τον Καναδό της Aston Martin ώστε να διασφαλιστεί η παρουσία του στον αγώνα του Μοντρεάλ το τριήμερο 13-15 Ιουνίου.

Σε δηλώσεις του, ο Στρολ ενόψει του GP Καναδά ανέφερε: «Είμαι ενθουσιασμένος που θα επιστρέψω πίσω από το τιμόνι με την ομάδα για τον αγώνα της πατρίδας μου αυτό το Σαββατοκύριακο. Ήμουν πάντα αποφασισμένος να παλέψω σκληρά για να είμαι έτοιμος να αγωνιστώ μπροστά στο κοινό του Μoντρεάλ».

Επιπλέον ο Καναδός αποκάλυψε πως για να προετοιμαστεί σωστά και να δει πως το χέρι του είναι στα καλή κατάσταση, έκανε δοκιμές σε πίστα με μονοθέσιο: «Μόντρεαλ. Νιώθω καλά μετά την επέμβασή μου και έκανα μερικούς γύρους στο Πολ Ρικάρ αυτή την εβδομάδα για να προετοιμαστώ. Ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη, τα λέμε το τριήμερο στον Καναδά».

Onto Q2. 💪



Lance is through in P7 and Fernando P14.#SpanishGP pic.twitter.com/48dxFYjTw1