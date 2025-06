O Κολομβιανός πρώην οδηγός αγώνων ξεκαθαρίζει πως η ιταλική ομάδα πρέπει να εστιάσει σε έναν οδηγό για να επιστρέψει στις επιτυχίες στη Formula 1.

Η μεταγραφή του Λιούις Χάμιλτον στη Ferrari το 2025 παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα της φετινής σεζόν στη Formula 1, προκαλώντας έντονες αναλύσεις και εικασίες σχετικά με το μέλλον της Scuderia. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο πρώην οδηγός F1 και νυν σχολιαστής, Χουάν Πάμπλο Μοντόγια, φρόντισε να… ρίξει λάδι στη φωτιά με μια άκρως αιχμηρή δήλωση.

Ο Κολομβιανός είναι γνωστό πως δεν κρύβεται πίσω από τις λέξεις και λέει την άποψή του δίχως δεύτερη σκέψη.

No one does it better than you, Tifosi ❤️ pic.twitter.com/OzEiAprm0l