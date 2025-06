H αμερικανική ομάδα θα παραστεί στο σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ με εορταστική διάθεση, καθώς πρόκειται για ένα σημαντικό αγωνιστικό τριήμερο στην ιστορία της.

Η ομάδα της Haas F1 Team ετοιμάζεται να γιορτάσει έναν σημαντικό ορόσημο στον Grand Prix Καναδά του 2025, καθώς θα συμμετάσχει στον 200ό αγώνα της στη Formula 1. Για να τιμήσει αυτή την ιστορική στιγμή, η αμερικανική ομάδα παρουσίασε ένα ξεχωριστό livery για το επερχόμενο Grand Prix στο σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ του Μόντρεαλ, το οποίο αποτίει φόρο τιμής στο αρχικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε κατά την είσοδό της στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ το 2016.

Το νέο livery φέρνει πίσω την κλασική αισθητική της VF-16, του πρώτου μονοθεσίου της Haas στη Formula 1, με κυρίαρχα χρώματα το ασημί, το κόκκινο και το μαύρο. To μονοθέσιο, που οδηγήθηκε από τους Ρομέν Γκροζάν και Εστεμπάν Γκουτιέρεζ το 2016, αντικατοπτρίζει τις ρίζες της ομάδας και την ταυτότητά της, που συνδέεται με την Haas Automation. Η φετινή VF-25, που οδηγούν οι Έστεμπαν Οκόν και Όλιβερ Μπέαρμαν, διατηρεί το εμβληματικό συνδυασμό χρωμάτων, με την προσθήκη γκρι αντί του λευκού, ενώ περιλαμβάνει και διακριτικά στοιχεία, όπως τα ονόματα μελών της ομάδας χαραγμένα στην εμπρός αεροτομή, ως ένδειξη εκτίμησης για τη συμβολή τους.

