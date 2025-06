O Ισπανός οδηγός της Williams ενθουσίασε το κοινό της Μαδρίτης, η οποία από το 2026 θα φιλοξενεί Grand Prix της Formula 1.

Εκμεταλλευόμενοι το κενό μία εβδομάδας στο πρόγραμμα της Formula 1, οι υπεύθυνοι του Madring - του σιρκουί πόλης της Μαδρίτης που θα φιλοξενεί από το 2026 το Grand Prix Ισπανίας - ετοίμασαν μια γιορτή για τους φίλους της ταχύτητας.

Ανάμεσα στους οδηγούς που έδωσαν το «παρών» ήταν και ο Κάρλος Σάινθ. Ο 30χρονος Ισπανός χάρισε θέαμα στους συμπατριώτες του με το μονοθέσιο της Williams.

"A dream come true" 🌶️ 💙



Hear from Carlos after a mega day in Madrid ✨