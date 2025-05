Αλόνσο: «Η Βαρκελώνη θα παραμείνει στη Formula 1 για άλλα 20-30 χρόνια»

O Ισπανός οδηγός είναι αισιόδοξος ότι η πίστα της Βαρκελώνης θα παραμείνει στο καλεντάρι της Formula 1 παρά τη διεξαγωγή αγώνα στη Μαδρίτη από το 2026.

Αβέβαιο είναι το μέλλον της πίστας του Μονμελό στη Βαρκελώνη στη Formula 1, από τη στιγμή που υπεγράφη η συμφωνία με την Μαδρίτη για σιρκουί πόλης με την ονομασία Madring από το 2026 και έως - τουλάχιστον - το 2035. Με δεδομένο το γεγονός ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για αύξηση των 24 αγώνων που είναι στο πρόγραμμα της F1 αλλά και του έντονου ανταγωνισμού από αρκετά κράτη (ακόμα και από την Αφρική), δύσκολα η Ισπανία θα έχει δύο Grand Prix στο καλεντάρι.

Για το μέλλον της Βαρκελώνης στο πρωτάθλημα της F1 ρωτήθηκε ο Φερνάντο Αλόνσο στη συνέντευξη Τύπου της Πέμπτης πριν το αγωνιστικό τριήμερο του Grand Prix Ισπανίας. «Δεν νομίζω ότι θα χάσουμε την Βαρκελώνη. Αυτή είναι η γνώμη αλλά και η επιθυμία μου», δήλωσε ο 43χρονος Ισπανός.

«Είναι καλό να μπουν νέες χώρες και πίστες, όμως πρέπει να διατηρήσουμε τα ιστορικά σιρκουί. Θα επιστρέψουμε στη Βαρκελώνη του χρόνου για τις χειμερινές δοκιμές, επειδή το επέλεξαν οι ομάδες. Η Βαρκελώνη βρίσκεται εδώ για 2-3 δεκαετίες και θα παραμείνει για άλλα 10-20-30 χρόνια. Υπάρχουν άλλες πίστες που θα εξαφανιστούν. Δεν θα χάσουμε τη Βαρκελώνη», είπε ο Ισπανός οδηγός της Aston Martin.

Πριν λίγες ημέρες ανακοινώθηκε ότι ο Αλόνσο ανέλαβε το ρόλο του πρεσβευτή του Circuit de Barcelona-Catalunya, σε μια προσπάθεια να επηρεάσει υπέρ της παραμονής της πίστας στο καλεντάρι της F1.

Fernando Alonso: “It is an honour and a privilege, and I am very happy to be an ambassador for Circuit de Barcelona-Catalunya, which is so special to me and to all Spanish fans, and which has given us so much joy".



