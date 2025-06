Πώς ο Μαξ Φερστάπεν είναι αντιμέτωπος με την πιθανότητα να του απαγορευτεί η συμμετοχή σε αγώνα της Formula 1; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Ο αρνητικός πρωταγωνιστής του Grand Prix Ισπανίας ήταν ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός είχε επαφή με τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG F1 στον 64ο από τους 66 γύρους του αγώνα σε μία στιγμή που προκάλεσε σοκ.

Ο Ολλανδός τιμωρήθηκε με 10 δευτερόλεπτα ποινής στον τελικό του χρόνο, κάτι το οποίο τον έριξε στη 10η θέση στα αποτελέσματα. Την επόμενη ημέρα με ανάρτησή του στα social media ο Φερστάπεν είπε πως δεν έπρεπε να συμβεί η επαφή με τον Ράσελ και παραδέχθηκε ουσιαστικά πως προκάλεσε το συμβάν επίτηδες.

Three penalty points in Spain brings Max Verstappen's 12 month total to 11



Should a driver reach 12 penalty points over a 12 month period they will receive a one race ban. Two of Verstappen's penalty points will expire on 30 June#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/MnUfqtuq6d