Red Bull Showrun by ALUMIL: Η εκδήλωση που συγκλόνισε την Αθήνα

Από το Ζάππειο στο Τατόι χιλιάδες κόσμου έζησαν κάτι ανεπανάληπτο για τα ελληνικά δεδομένα: Την εμπειρία της Formula 1 και των κορυφαίων motorsports του πλανήτη.

Ο ενθουσιασμός στην Αθήνα χτύπησε… κόκκινο την 31η Μαΐου, με τον κόσμο να ζει μια εμπειρία που δύσκολα περιγράφεται με λόγια! Το Red Bull Showrun by ALUMIL μετέτρεψε το Αεροδρόμιο Τατοΐου σε πεδίο δράσης, γεμάτο ταχύτητα και αδρεναλίνη, με χιλιάδες θεατές να γίνονται κομμάτι μιας μεγάλης γιορτής για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, που δύσκολα θα ξεχαστεί!

Finishing with a final flourish 😮‍💨



Putting on a show in Athens 🙌#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/dlju6QBamd