Ο Καναδός είναι πολύ πιθανό να απουσιάσει από το Grand Prix της πατρίδας του, λόγω του τραυματισμού του στο χέρι. Η Aston Martin έχει έτοιμο αντικαταστάτη.

Ο οδηγός της Aston Martin, Λανς Στρολ, βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής καθώς η συμμετοχή του στο Grand Prix Καναδά της Formula 1, που θα διεξαχθεί στο Μόντρεαλ στις 13-15 Ιουνίου, κινδυνεύει λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού στον καρπό. Ο τραυματισμός του συνδέεται με παλαιότερη χειρουργική επέμβαση που έκανε το 2023 μετά από ατύχημα με ποδήλατο.

Στο Grand Prix Ισπανίας ο πόνος που ένιωσε ήταν τέτοιος που τον ανάγκασε να αποσυρθεί από το Grand Prix της Κυριακής.

Κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών στη Βαρκελώνη ο Στρολ κατέλαβε τη 14η θέση, αλλά ο έντονος πόνος στον καρπό του τον εμπόδισε να συνεχίσει. Η Aston Martin ανακοίνωσε ότι ο οδηγός υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο σχετίζεται με προηγούμενα κατάγματα στους καρπούς του.

Παρά την επέμβαση, ο χρόνος αποκατάστασης παραμένει αβέβαιος, θέτοντας σε κίνδυνο τη συμμετοχή του στον αγώνα της πατρίδας του. Η βρετανική ομάδα δεν έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες για την πορεία της υγείας του.

Team statement:

Over the course of the past six weeks Lance has been experiencing pain in his hand and wrist, which his medical consultant believes is in relation to the procedure he underwent in 2023.



As a result his medical team have confirmed that he will not race tomorrow…