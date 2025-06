H βρετανική ομάδα εκτέλεσε ιδανικά το double stack κατά τη διάρκεια του Grand Prix Ισπανίας.

H εγκατάλειψη του Κίμι Αντονέλι έφερε το αυτοκίνητο ασφαλείας στην πίστα του Μονμελό. Αμέσως μετά, στον 56ο από τους 66 γύρους του Grand Prix Ισπανίας, οι πρωτοπόροι μπήκαν για αλλαγή ελαστικών.

Εκείνη τη στιγμή η McLaren πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία ένα double stack, δηλαδή διπλό pit stop μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Αρχικά ο Όσκαρ Πιάστρι και στη συνέχεια ο Λάντο Νόρις έβαλαν ελαστικά μαλακής γόμας και βγήκαν στην πίστα ξανά μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν. Μία κίνηση που εξασφάλισε το 1-2 για τη βρετανική ομάδα.

