Σαν Σήμερα: Η μέρα που ο Μοντόγια κατέκτησε το Μονακό (vid)

Πληθώρα γεγονότων πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Απίστευτο κι όμως αληθινό. O νέος μήνας ξεκινάει με μόλις ένα Grand Prix να έχει πραγματοποιηθεί στον κόσμο της Formula 1 σαν σήμερα, ωστόσοήταν πολύ μεγάλης σημασίας. Επίσης, ένας άνθρωπος που έπαιξε τεράστιο ρόλο στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ και ένας παλαίμαχος οδηγό έχουν γενέθλια. Στον κόσμο του MotoGP θα μάθουμε τι έγινε σε δύο αγώνες στο Μουτζέλο της Ιταλίας, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και έναν αγώνα στο Ράλλυ Ακρόπολις.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 1/6, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1947, γεννήθηκε ο πρώην επικεφαλής της McLaren στην F1 Ρον Ντένις. Ο Βρετανός είχε εργαστεί ως μηχανικός στην Cooper και στην Brabham, ηγούμενος ύστερα τις δικές του επιτυχημένες ομάδες στην F2 κατά τη δεκαετία των ‘70s και ‘80s. Η πιο πρόσφατη τότε ομάδα του Ντένις, η Project Four Racing, προσέλαβε τον πολλά υποσχόμενο σχεδιαστή Τζον Μπερνάρντ με στόχο την αναρρίχησή της στην F1. Αντ’ αυτού, το 1980 ο Ντένις κατέληξε σε μια συμφωνία συγχώνευσής της με την αδύναμη τότε McLaren μέσω χρηματοδότησης από την Marlboro. Έκτοτε ξεκίνησε σταδιακά μια εποχή κυριαρχίας με τους Νίκι Λάουντα, Αλέν Προστ και Άιρτον Σένα να προσφέρουν στη McLaren επτά πρωταθλήματα οδηγών σε οκτώ χρόνια μέσα στα ‘80s και ‘90s. Ο Μίκα Χάκινεν κατέκτησε με τη σειρά του δύο τίτλους το 1998-1999, με τον Λιούις Χάμιλτον να καταγράφει το 2008 τον πιο πρόσφατο θρίαμβο της McLaren μέχρι σήμερα. Ο Ντένις ανέλαβε και το τμήμα αυτοκινήτων της McLaren, ενώ αποχώρησε από την εταιρεία στο τέλος του 2016.

Σαν σήμερα το 1959, γεννήθηκε ο βετεράνος της F1 και πασίγνωστος σχολιαστής αγώνων, Μάρτιν Μπράντλ. Από το 1984 έως και το 1996, ο Βρετανός εκκίνησε σε 158 Grand Prix και τερμάτισε δεύτερος στην Ιταλία το 1992 και στο Μονακό το 1994 για τα καλύτερα αποτελέσματά του, οδηγώντας για τις Benetton και McLaren αντίστοιχα. Ένας μεγάλος τραυματισμός που είχε αποκομίσει στο Ντάλας το 1984 τον επηρέασε σημαντικά και η χαμηλή δυναμική των ομάδων που εκπροσωπούσε ανάγκασε τον Μπράντλ να εστιάσει στους αγώνες αντοχής για τα τέλη των ‘80s. Διέπρεψε με την Jaguar στη κατηγορία Group C, κατακτώντας τη νίκη στις 24 ώρες Ντεϊτόνα το 1988 καθώς και τον συνολικό τίτλο στο WSC, κερδίζοντας και στο Λε Μαν δύο χρόνια αργότερα. Μετά το κλείσιμο της καριέρας του στην F1 το 1996, ο Μπράντλ καθιερώθηκε σε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα της Μ. Βρετανίας ως σχολιαστής αγώνων.

