Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 βλέπει δύσκολο το σενάριο να κερδίσει τους οδηγούς της McLaren στον αγώνα της Ισπανίας.

Για μία ακόμη φορά στο 2025 ο Μαξ Φερστάπεν ήταν αυτός που έφτασε πιο κοντά στους οδηγούς της McLaren Racing στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Ισπανίας. O Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing θα εκκινήσει τρίτος τον αυριανό αγώνα και ευελπιστεί πως θα καταφέρει να είναι στη μάχη της νίκης.

Στο Q3 o Φερστάπεν έκανε τον ίδιο χρόνο με τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes. Όμως, επειδή έκανε πρώτος την επίδοση, πήρε αυτός την 3η θέση.

