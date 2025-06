Ο Ολλανδός, τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής νιώθει πως η Red Bull Racing δεν έχει τα όπλα να ανταγωνιστεί τη McLaren.

Ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος κυριάρχησε στην Formula 1 τα τελευταία τρία χρόνια, εξέφρασε ανοιχτά την απογοήτευσή του για την πορεία της Red Bull Racing στο πρωτάθλημα του 2025. Στο περιθώριο του Grand Prix της Ισπανίας, ο Ολλανδός αστέρας παραδέχθηκε πως η φετινή σεζόν δεν του δίνει την αίσθηση μιας πραγματικής μάχης για τον τίτλο.

«Για μένα, δεν μοιάζει πραγματικά με μάχη, για να είμαι ειλικρινής. Απλώς προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ, να διασκεδάζω λίγο εκεί έξω. Δεν νιώθω πως αυτή η σεζόν μέχρι στιγμής θα μείνει για πάντα στη μνήμη μου. Δεν νιώθω πως βρίσκομαι σε μάχη για τον τίτλο», είπε ο Φερστάπεν.

