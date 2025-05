To μοιραίο Learjet ανήκε στον φίλο του Ντέιβιντ Κούλθαρντ και τότε Πρόεδρο της Rangers FC, Ντέιβιντ Μάρεϊ.

Στις 7 Μαΐου 2000 διεξήχθη στην πίστα Μονμελό της Βαρκελώνης το Grand Prix Ισπανίας εκείνης της σεζόν. Στη 2η θέση τερμάτισε ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ, πίσω από τον teammate του στην Mclaren-Mercedes, Μίκα Χάκινεν. Και όμως πέντε μέρες νωρίτερα, στις 2 Μαΐου, ο Βρετανός οδηγός είχε επιβιώσει από συντριβή αεροπλάνου!

Ο Κούλθαρντ επέβαινε σε ένα learjet μαζί την τότε σύντροφό του και τον γυμναστή του, με προορισμό το αεροδρόμιο των Καννών. Ένα μηχανικό πρόβλημα έθεσε εκτός λειτουργίας το αεροπλάνο το οποίο συνετρίβη καθώς επιχειρούσε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Λυόν. Το αεροπλάνο ανήκε στον Ντέιβιντ Μάρεϊ, φίλο του οδηγού της F1 και τότε πρόεδρο της Rangers FC. Ο Κούλθαρντ και οι άλλοι δύο επιβάτες επιβίωσαν, όμως δυστυχώς ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης έχασαν τη ζωή τους.

Ο Κούθαρντ τραυματίστηκε ελαφρά και αφού έλαβε άδεια από το ιατρικό επιτελείο της FIA, έλαβε μέρος στο Grand Ισπανίας. Αρκετά χρόνια μετά είχε μιλήσει για την απόφασή του να λάβει μέρος στο Grand Prix Ισπανίας παρά την πτώση του αεροπλάνου που είχε προηγηθεί.

