Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 πήρε μία κρίσιμη απόφαση για το μέλλον του.

Παρά τα σενάρια περί αναζήτησης άλλης ομάδας, ο Μαξ Φερστάπεν φαίνεται έτοιμος να παραμείνει στη θέση του στη Red Bull Racing στη νέα εποχή της Formula 1 το 2026. Όπως αναφέρουν πληροφορίες του motorsport.com, πρόκειται να ενεργοποιηθεί μια ειδική ρήτρα παραμονής στο συμβόλαιό του παγκόσμιου πρωταθλητή, η οποία εξαρτάται από τη θέση του στο φετινό πρωτάθλημα οδηγών.

Η ρήτρα που περιλαμβάνεται στο μακροχρόνιο συμβόλαιο του Φερστάπεν αναφέρει πως αν ο Ολλανδός βρίσκεται εντός των τεσσάρων πρώτων στη βαθμολογία μετά το Grand Prix Αυστρίας, τότε το συμβόλαιό του για το 2026 ενεργοποιείται αυτόματα. Με τη Red Bull Racing να διατηρεί ανταγωνιστική φόρμα παρά την εξαιρετική ταχύτητα της McLaren MCL39, o Φερστάπεν ευελπιστεί να φτάσει στην κατάκτηση ενός ακόμη τίτλου.

