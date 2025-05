Η Red Bull επενδύει σε κρίσιμες αναβαθμίσεις και στις νέες τεχνικές οδηγίες της FIA, ελπίζοντας να μειώσει τη διαφορά από τη McLaren στο Grand Prix της Ισπανίας.

Η Red Bull Racing επιθυμεί μια ισχυρή αγωνιστική επάνοδο στο Grand Prix Ισπανίας (30/5-1/6), εν μέσω έντονου ανταγωνισμού από τη McLaren. Η ομάδα του Μίλτον Κινς εστιάζει τόσο σε αναβαθμίσεις του μονοθεσίου RB21 όσο και στις νέες τεχνικές οδηγίες της FIA, που αναμένεται να επηρεάσουν τις επιδόσεις ομάδων που εκμεταλλεύονται την ευκαμψία των αεροτομών τους.

Μετά την απογοητευτική τέταρτη θέση στο Μονακό, ο Μαξ Φερστάπεν εξέφρασε την ελπίδα πως η πίστα της Βαρκελώνης θα ταιριάξει καλύτερα με τα χαρακτηριστικά του φετινού μονοθεσίου:

«Η Ισπανία είναι μια πίστα που μας επιτρέπει να δείξουμε περισσότερα. Έχει γρήγορες στροφές, λιγότερες αργές, και ελπίζω ότι αυτό θα ταιριάξει καλύτερα στο μονοθέσιό μας», δήλωσε ο Ολλανδός.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι η αυστριακή ομάδα προγραμματίζει σημαντικές αναβαθμίσεις για τον επερχόμενο αγώνα, προσθέτοντας: «Προσπαθούμε κάθε χρόνο, αλλά για κάποιο λόγο στο Μονακό τίποτα δεν φαίνεται να λειτουργεί όπως πρέπει. Ελπίζω στη Βαρκελώνη να μην είμαστε επτά δέκατα πίσω – αυτό δεν θα ήταν καλό. Θα δούμε».

Παράλληλα με τις τεχνικές εξελίξεις, η Red Bull ποντάρει και στις επιπτώσεις της νέας Τεχνικής Οδηγίας (TD018) της FIA, η οποία επιβάλλει αυστηρότερα όρια στην ευκαμψία των αεροτομών των μονοθεσίων. Αν και η οδηγία δεν στοχοποιεί ρητά τη McLaren, η Red Bull εκτιμά ότι θα επηρεάσει κάποιες ομάδες, που ενδεχομένως εκμεταλλεύονταν τα όρια των κανονισμών.

«Ελπίζουμε πως η οδηγία αυτή θα εξισορροπήσει λίγο το τοπίο. Αν και δεν απευθύνεται σε κάποια ομάδα συγκεκριμένα, είναι φανερό ότι κάποιες θα επηρεαστούν περισσότερο», ανέφερε ο επικεφαλής των «ταύρων», Κρίστιαν Χόρνερ.

