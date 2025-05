Για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Ισπανός ήπιε το γάλα μετά τον τερματισμό σε έναν ιστορικό αγώνα.

Τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης του 2025, ο κορυφαίος αγώνας του IndyCar, αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά ένας αγώνας τακτικής, τόλμης, στρατηγικής και ταχύτητας. Τριάντα τρεις αγωνιζόμενοι έδωσαν τρομερές μονομαχίες στο «Brickyard» με ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 350 χλμ/ώρα.

Νικητής ήταν Άλεξ Παλού της Chip Ganassi Racing στους 200 γύρους στην πίστα της Ινδιανάπολης. O Ισπανός έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα, είχε τρομερή στρατηγική και όταν έπρεπε να επιτεθεί, η οδήγησή του ήταν άψογη.

Alex Palou to the lead as the #Indy500 on FOX winds down! pic.twitter.com/OUQr7Igqvk — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) May 25, 2025

Η κομβική κίνηση έγινε με 14 γύρους πριν το τέλος. Ο Παλού πήρε το slipstream του Μάρκους Έρικσον και τον προσπέρασε στη στροφή 1 κι έκτοτε δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Ο οδηγός της CGR έμεινε σταθερός, δεν έκανε λάθη και πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού κερδίζοντας για πρώτη φορά τον θρυλικό αγώνα.

ALEX PALOU WINS THE 109TH #INDY500 ON FOX! pic.twitter.com/zxtNreWZm4 — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) May 25, 2025

Ο Παλού, ο τρεις φορές πρωταθλητής του IndyCar έφτασε τις πέντε νίκες στους έξι πρώτους αγώνες της σεζόν και οδεύει πλέον προς την κατάκτηση του πέμπτου τίτλου της καριέρας του. Η νίκη του στην Ινδιανάπολη ήταν μάλιστα η πρώτη σε οβάλ πίστα.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Μάρκους Έρικσον της Andretti Global, o οποίος εκμεταλλεύτηκε τη στρατηγική της ομάδας του για να πάρει το τρίτο του βάθρο στον αγώνα. Τρίτος τερμάτισε ο Ντέιβιντ Μαλούκας της AJ Foyt, o οποίος ήταν σοβαρός διεκδικητής της νίκης από το ξεκίνημα του αγώνα.

Φωτογραφίες: CGR Teams/X