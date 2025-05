O οδηγός της Ferrari πάλεψε σκληρά για μία ακόμα pole position στο Μονακό, όμως την έχασε στις λεπτομέρειες από τον Λάντο Νόρις.

H τέταρτη pole position στο Μονακό τα τελευταία πέντε χρόνια δεν ήρθε για τον Σαρλ Λεκλέρ. Ο Λάντο Νόρις με έναν εκπληκτικό γύρο στο τέλος των κατατακτήριων δοκιμών εξασφάλισε την πρώτη θέση στο grid της Κυριακής (εκκίνηση στις 4 μμ, ώρα Ελλάδας).

O Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari ρωτήθηκε αν η επίδοσή του στο Q3 ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει. «Πάντα υπάρχει κάτι παραπάνω να κάνεις, όμως στο τέλος της ημέρας ήταν ό,τι καλύτερο. Ο δεύτερος γύρος μου ήταν αρκετά καλός, όχι όμως και ο πρώτος όπου βρήκα πολλή κίνηση. Έτσι έχουν όμως τα πράγματα. Γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε το μονοθέσιο για να κερδίζουμε φέτος, όμως εκκινώντας εδώ από τη δεύτερη θέση αφήνει περιθώρια για τη νίκη».

THAT’S THE FRONT ROW!!! P2 for @Charles_Leclerc !! 👏 pic.twitter.com/0NVosPvp4a

Ο Λεκλέρ μίλησε για την προσέγγισή του στις κατατακτήριες δοκιμές. «Μου αρέσουν τα σιρκουί πόλης, όπως και το να παίρνω ρίσκα στις κατατακτήριες δοκιμές. Αυτό αποδίδει τις περισσότερες φορές, άλλες όμως όχι. Είμαι περήφανος για τα αποτελέσματά μας. Σήμερα, στα χαρτιά τουλάχιστον, προβλεπόταν μία δύσκολη μέρα για εμάς. Όμως τελικά δεν είναι τόσο κακή».

That was a mighty lap from @Charles_Leclerc 🤌 pic.twitter.com/O3Qf4qiHGF