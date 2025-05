«Τα πλάνα είναι απίστευτα. Ωραίο σενάριο. Ανατρίχιασα ορισμένες στιγμές», μερικά από τα σχόλια οδηγών της Formula 1.

Με 18 από τους 20 οδηγούς της Formula 1 παρόντες, έγινε σε κινηματογράφο του Μονακό η ιδιωτική προβολή της ταινίας «F1» με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ. Απουσίαζαν ο Μαξ Φερστάπεν που προτίμησε να παίξει sim racing και ο Λανς Στρολ που ανέφερε απλά ότι είχε άλλες ασχολίες.

Πώς φάνηκε στους οδηγούς και τα στελέχη των 10 ομάδων της F1 η ταινία που βγαίνει στους κινηματογράφους της χώρας μας στις 26 Ιουνίου; Αν πιστέψουμε όσα είπαν στο ακόλουθο βίντεο, τότε είναι ό,τι πιο αληθοφανές έχει γυριστεί για τη Formula 1.

From the track right to the theater. #F1TheMovie had everyone revved up in Monaco. See it for yourself only in theaters June 27. Get tickets now. https://t.co/4bJQtoD8xZ pic.twitter.com/jCd91B5XB2