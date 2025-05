Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG F1 βρισκόταν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πίστα όπου διεξαγόταν το Grand Prix Εμίλια - Ρομάνια.

Οι φίλοι της Formula 1 θα πρόσεξαν ότι κατά την τηλεοπτική μετάδοση του Grand Prix Εμίλια - Ρομάνια δεν υπήρξε πλάνο που να δείχνει τον Τότο Βολφ στο γκαράζ της Mercedes-AMG F1. Ο επικεφαλής της γερμανικής ομάδας δεν βρισκόταν στην Ίμολα για τον έβδομο αγώνα της σεζόν, αλλά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

O λόγος της απουσίας του ήταν η αποφοίτηση του 24χρονου γιου του, Μπένεντικτ Βολφ, από το USC (University of Southern California), στο Λος Άντζελες. Μαζί ήταν και η κόρη του Τότο, Ροζα, η οποία επίσης σπουδάζει στο USC. O Βολφ απουσίαζε και από το γεύμα των επικεφαλής των ομάδων της F1, το βράδυ πριν τον αγώνα.

Toto Wolff was absent from the Imola GP as he attended his son's graduation in LA.#f1 #formula1 #sportsinfoxtreme #ImolaGP #EmiliaRomagnaGP pic.twitter.com/xN4J7IaIGM