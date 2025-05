Ο Βρετανός οδηγός της McLaren συναντήθηκε με τον θρύλο του MotoGP πριν την έναρξη του Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια.

Πίσω στο 2019, όταν ο Λάντο Νόρις άρχιζε την καριέρα του στη Formula 1, ο Βαλεντίνο Ρόσι διένυε τις τελευταίες του σεζόν στο MotoGP. Τότε ο Βρετανός οδηγός συμμετείχε στον αγώνα της Μόντσα φορώντας ένα κράνος στα χρώματα του «γιατρού».

Τώρα ο Νόρις συνάντησε το ίνδαλμά του πριν το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια, ενώ σε δηλώσεις του ανέφερε ότι όταν ο ίδιος ήταν σε ηλικία 5-6 ετών έβλεπε τον Ρόσι ως τον ήρωά του.

lando yesterday: “i keep all of my helmets, so i have them all at home. it’s quite a few now. i think the one that means the most to me is in 2019 i did my valentino rossi helmet in monza. when i was a kid 5-6 years old rossi was my hero”



