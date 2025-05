Στο περιθώριο του αγώνα της Ίμολα ο Φρεντ Βασέρ της Ferrari μίλησε για πρώτη φορά για τα λάθη που έκανε η ομάδα του στην εξέλιξη της SF-25.

Σε μια σπάνια επίδειξη ειλικρίνειας, η Scuderia Ferrari παραδέχτηκε δημοσίως ότι το μονοθέσιο της για τη φετινή σεζόν της Formula 1, η SF-25, υστερεί σημαντικά σε απόδοση λόγω σχεδιαστικών επιλογών που αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές. Ο επικεφαλής της ομάδας, Φρεντ Βασέρ, τόνισε πως οι επιδόσεις της Ferrari μέχρι στιγμής δεν αντανακλούν τις δυνατότητες που υπάρχουν στο εσωτερικό της ομάδας.

Με μόλις ένα βάθρο σε έξι αγώνες και μια διαφορά που αγγίζει τους 152 βαθμούς από την πρώτη στη βαθμολογία McLaren, η Ferrari βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας των κατασκευαστών. Πρόκειται για ένα απογοητευτικό ξεκίνημα για μια ομάδα που είχε ως στόχο την επιστροφή στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Looking back through Day 1 in Imola 🇮🇹 pic.twitter.com/ByGkxLPdsJ

Στο περιθώριο του Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια, ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, μίλησε για τα προβλήματα που πρέπει να ξεπεράσει η ομάδα του:

«Το 95% των ανθρώπων της ομάδας είναι τα ίδια πρόσωπα που εργάστηκαν στα πρότζεκτ του 2023 και του 2024. Αν φέτος δεν πετύχαμε, αυτό δεν σημαίνει ότι η δομή δεν λειτουργεί. Οφείλουμε, ωστόσο, να κάνουμε καλύτερη δουλειά. Η νοοτροπία και η κινητοποίηση είναι εκεί. Πρέπει να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε και να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τα προβλήματα».

Scenes you only get in Imola 🇮🇹 pic.twitter.com/6CCqPXJYP8